Forlì spera in un derby contro i pronostici Per rialzarsi deve battere Rimini e i tanti ex

Forlì si prepara a disputare un derby importante contro Rimini, una sfida che potrebbe rappresentare un momento di rilancio per i biancorossi. La partita, in programma alle 18 all’Unieuro Arena, vedrà confrontarsi due squadre con molteplici ex e un forte significato emotivo. Per Forlì, questa occasione rappresenta un’opportunità da non perdere per riscattarsi e affrontare al meglio le prossime sfide. Forlì spera in un derby contro i pronostici. Per rialzarsi deve batter

Derby pre-natalizio alle 18 all’Unieuro Arena (arbitri Gagliardi, Barbiero e Almerigogna): Forlì affronterà la Dole Rimini dei tanti ex come coach Sandro Dell’Agnello, Pierpaolo Marini e Luca Pollone, mentre a maglie invertite c’è Stefano Masciadri. Da un punto di vista emotivo e di motivazioni, la gara non ha bisogno di presentazioni, anche se la cornice nell’impianto forlivese non sarà quella delle grandi occasioni: a fronte della presenza di 150 tifosi ospiti (via libera dopo il divieto di gennaio e le porte chiuse ai playoff), la curva nord forlivese resterà ancora desolatamente e inconcepibilmente vuota, a causa dello sciopero che prosegue da inizio stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

