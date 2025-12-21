Forestami arriva a Masate Nuovo frutteto e un bosco | Lavoriamo per il futuro

Forestami arriva a Masate, portando un nuovo frutteto e un bosco di 2.500 metri quadrati. Questo intervento contribuisce alla riqualificazione ambientale del territorio, inserendosi nel progetto di Città Metropolitana per un futuro più sostenibile. Con questo intervento, anche il piccolo borgo della Martesana si aggiunge alla rete di aree verdi promossa da Forestami, rafforzando l’impegno per il rispetto dell’ambiente e il benessere della comunità.

Un frutteto e un’area boschiva di 2.500 metri, Forestami fa tappa a Masate. Adesso, anche il piccolo borgo della Martesana rientra nella cartina verde del progetto di Città Metropolitana con un proprio spazio rinato fra il canale Villoresi e la Provinciale 179. A piantumare 260 alberi e arbusti, la gente e gli alunni con l’aiuto della cooperativa “La Goccia“. Motore dell’iniziativa, il piano dell’ex provincia "non una semplice operazione di riforestazione urbana, ma una visione per migliorare la qualità della vita, la salute pubblica e la resilienza ambientale nei 133 comuni dell’hinterland – spiegano da Palazzo Isimbardi – L’obiettivo è incentivare enti, imprese e cittadini a mettere a dimora esemplari per aumentare la copertura verde". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

