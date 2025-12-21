Forbidden Fruit anticipazioni 22 dicembre | Dundar è un pericolo per Zeynep Ender fuori controllo
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Forbidden Fruit non si ferma a Natale: anzi, la dizi turca andrà avanti con una serie di episodi ricchi di colpi di scena. A partire dal piano di Dundar, che nell' episodio di lunedì 22 dicembre dimostrerà di avere intenzioni tutt'altro che pacifiche nei confronti di Zeynep. Ma vediamo più nel dettagli cosa succederà; l'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5. Dov'eravamo rimasti Asuman voleva dire a Zeynep la verità su Mustafa, ma non ha trovato l'occasione giusta per parlare con la figlia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Forbidden Fruit, anticipazioni 22 dicembre: Dundar è un pericolo per Zeynep, Ender fuori controllo - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5
