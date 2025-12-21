Fonteblanda come Talamone | Sì a Magliano

Fonteblanda, come Talamone, si prepara a coinvolgere la comunità in una decisione importante. È stato costituito un comitato che chiederà alla Regione di indire un referendum popolare, permettendo ai cittadini di scegliere se rimanere con Orbetello o passare sotto Magliano. La volontà popolare sarà quindi il punto di partenza per definire il futuro amministrativo di questa zona.

Fonteblanda segue Talamone: nasce un comitato che chiederà alla Regione di indire un referendum popolare affinché i cittadini si esprimano sotto quale Comune stare: rimanere con Orbetello o passare sotto Magliano. "L’idea – dicono i promotori – esula da appartenenze e schieramenti politici o partitici, anche perché negli ultimi 20 anni sia destra che sinistra si sono alternate al governo del Comune di Orbetello ma per noi nulla è cambiato. Essere annessi a Magliano, secondo noi, è una scelta consapevole che ha solide basi. Nell’aspetto geografico il territorio si presenta con i suoi confini naturali e riguardo l’aspetto economico e socio culturale condividiamo la stessa tipologia di territorio con aziende agricole e attività locali rurali e biologiche, abbiamo un modello di sviluppo economico uguale basato sostanzialmente su agricoltura, turismo e accoglienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

