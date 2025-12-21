Fondi per i Monti Pisani. Ecco sei milioni di opere per l’Ecosistema culturale.

I fondi destinati ai Monti Pisani, pari a sei milioni di euro, mirano a valorizzare il patrimonio culturale locale. Gli interventi prevedono il recupero e la riqualificazione dei beni storico-artistici, nonché il miglioramento dell’accessibilità attraverso reti di mobilità dolce. Questi interventi rappresentano un passo importante per sostenere lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio.

La riqualificazione del patrimonio culturale tramite interventi di recupero e valorizzazione dei beni storico-artistici e il miglioramento dell’accessibilità con reti di mobilità dolce. Operazione da 6 milioni di euro, tramite fondi Pr Fesr destinati dalla Regione all’Ecosistema culturale Valdera nord–Monte Pisano, di cui fanno parte i Comuni di Calcinaia, Bientina, Buti e Vicopisano. "Sosteniamo questo progetto condiviso tra quattro Comuni – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani –. Si tratta di un investimento che sottolinea la nascita di un vero e proprio “ecosistema culturale dei Monti Pisani”, un contributo che unisce territori diversi attorno a una visione comune di tutela, promozione e sviluppo sostenibile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

