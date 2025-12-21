Fondi per Cascina e Calci | In arrivo 150mila euro

L’approvazione del bilancio regionale 2026–2028, svolta in tempi rapidi, evidenzia una nuova coalizione di governo in Toscana, più ampia e plurale. Questa evoluzione politica permette di pianificare interventi mirati per il territorio. In questo contesto, sono stati predisposti fondi specifici per le comunità di Cascina e Calci, con un finanziamento di 150mila euro. La regione si impegna così a sostenere lo sviluppo locale e la crescita delle aree interessate.

"L’approvazione del bilancio regionale 2026–2028 in tempi rapidissimi, quasi da bilancio tecnico, dimostra che in Toscana c’è oggi una nuova coalizione di governo: più ampia, più plurale e già capace di imprimere una direzione chiara alle politiche regionali. La manovra finanzia anche la mia richiesta di due interventi importanti da 150 mila euro, uno sui ponti fra Cascina e Vicopisano, e uno su Calci". Lo afferma Massimiliano Ghimenti, consigliere regionale di Avs, commentando il via libera della maggioranza al bilancio regionale segnalando come già emergano "segnali concreti di cambiamento: penso ai cinque progetti pilota finanziati per rendere più accessibili le aree naturali protette, oppure al reddito di reinserimento lavorativo, seguito dall’assessore Lenzi e dagli uffici regionali, che rappresenta una misura sociale importante che, al contrario delle mistificazioni della destra, aiuta chi ha esaurito ogni ammortizzatore a rientrare nel mondo del lavoro attraverso percorsi di formazione mirati". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondi per Cascina e Calci: "In arrivo 150mila euro" Leggi anche: Telecamere sulla città. In arrivo 150mila euro Leggi anche: Cascina, Calcinaia e Calci insieme per una Comunità Energetica Rinnovabile Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fondi per Cascina e Calci: In arrivo 150mila euro. Fondi per Cascina e Calci: "In arrivo 150mila euro" - "L’approvazione del bilancio regionale 2026–2028 in tempi rapidissimi, quasi da bilancio tecnico, dimostra che in Toscana c’è oggi una nuova coalizione di governo: più ampia, più plurale e già capace ... lanazione.it

Giorno 17 – Raccolta fondi Un momento dedicato al sostegno concreto dei progetti de Il Nodo e delle persone che ogni giorno ne sono parte. Il video racconta l’evento di raccolta fondi del 7 dicembre presso Cascina Sant’Alberto. Il Natale si avvicina! Per chiu - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.