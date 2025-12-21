Fondi coesione arriva il tutor per i Comuni | sprint per i progetti
Fondi coesione, arriva il «tutor» per i Comuni: sprint per i progetti L'obiettivo è supportare gli enti locali del Mezzogiorno nell'attuazione dei progetti finanziati con i fondi di coesione, favorendo una gestione più efficace e trasparente delle risorse. Questa iniziativa mira a rafforzare la capacità organizzativa e a garantire il rispetto delle scadenze, contribuendo così allo sviluppo territoriale. Con questo intervento, si vuole promuovere una maggiore efficacia degli investimenti pubblici
L?obiettivo è tanto concreto quanto, per tanti aspetti, necessario: supportare gli enti locali del Mezzogiorno nell?attuazione dei progetti della Coesione finanziati. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
