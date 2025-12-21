Fondi coesione arriva il tutor per i Comuni | sprint per i progetti

Fondi coesione, arriva il «tutor» per i Comuni: sprint per i progetti L'obiettivo è supportare gli enti locali del Mezzogiorno nell'attuazione dei progetti finanziati con i fondi di coesione, favorendo una gestione più efficace e trasparente delle risorse. Questa iniziativa mira a rafforzare la capacità organizzativa e a garantire il rispetto delle scadenze, contribuendo così allo sviluppo territoriale. Con questo intervento, si vuole promuovere una maggiore efficacia degli investimenti pubblici

Fondi di coesione, la casa raddoppia ma mancano ancora risorse - I fondi europei rafforzano il loro sostegno al contrasto alla povertà energetica e ai problemi abitativi. ilsole24ore.com

Braccio di ferro regioni-Bruxelles sui fondi di coesione Ue - È attorno a questo nodo che si giocherà la partita nelle prossime settimane tra Bruxelles e le regioni italiane, ma anche europee ... ilsole24ore.com

Il Presidente della Campania attacca il Governo sui fondi di coesione, ma usa i contributi per le rassegne su scazziatielli e castagne. - facebook.com facebook

Giorgia Meloni ieri alla Camera: "I Fondi di Coesione: alla fine del 2022, sulla programmazione 2014-2020 era stato speso il 54 per cento di queste risorse". Oggi la Corte dei Conti mostra lo stato di avanzamento dei Fondi di Coesione 2021-2027: 2,3 per cent x.com

