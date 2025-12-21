Fondazione Telethon ed Erdera finanziano due progetti dell' Università di Padova

Sono due i ricercatori dell’Università di Padova finanziati dalla Fondazione Telethon nell’ambito del Bando transnazionale Erdera - European Rare Diseases Research Alliance): si tratta di Tania Zaglia del Dipartimento di Scienze Biomediche nell’ambito del consorzio Treatyng, focalizzato sulla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Le Fondazioni Telethon e Cariplo finanziano due progetti dell'Università di Padova Leggi anche: Malattie rare: Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon finanziano ricerca di Unipi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Fondazione Telethon partner di ERDERA: finanziati 4 gruppi di ricerca; Due progetti dell’Università di Padova ottengono il finanziamento internazionale per studiare malattie rare e complesse. Fondazione Telethon ed Erdera finanziano due progetti dell'Università di Padova - Il portafoglio di progetti selezionati copre un ampio spettro di condizioni rare e gravi, spesso limitanti per la vita: dalle epilessie a esordio precoce e i disturbi del neurosviluppo alle cardiomiop ... padovaoggi.it

Ricercatori pavesi finanziati dalla fondazione Telethon - Sono presenti anche tre pavesi nel bando di Fondazione Telethon con il quale sono stati assegnati in totale 2,8 milioni di euro in Lombardia per la ricerca sulle malattie genetiche rare grazie alle ... laprovinciapavese.gelocal.it

Malattie rare: Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon finanziano ricerca di Unipi - Il professor Andreazzoli e il suo team studieranno il gene PRR12, la cui inattivazione provoca alterazioni dello sviluppo del cervello e degli occhi Pisa, 5 dicembre 2025 – C’è anche un progetto ... lanazione.it

Il nostro presidente durante la maratona FONDAZIONE TELETHON! #inrete - facebook.com facebook

Il Centro Culturale Laurentum ha conferito a Francesca Pasinelli, già Direttore Generale e oggi Consigliere di Amministrazione di Fondazione Telethon, il Premio Speciale Laurentum “Impegno solidale e Visione – Edizione 2025”. bit.ly/3KWHmth x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.