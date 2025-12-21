Fondazione Laviosa 25 borse di studio per un soggiorno linguistico in Inghilterra | il bando e le scadenze

Venticinque borse di studio per studenti e studentesse tra i 16 e i 18 anni. È l'iniziativa proposta per la terza volta consecutiva da Fondazione Laviosa che, nello specifico, prevede un soggiorno linguistico in Inghilterra in programma dal 19 luglio al 1 agosto 2026. Un progetto che trova. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche: Cortona, prorogato il bando per le borse di studio «Danilo Camorri»

Leggi anche: Paduli, consegnate le borse di studio della Fondazione Trombetti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fondazione Dompé: oltre 2,6 milioni di euro per il sostegno allo studio tra Italia e Usa - Fondazione Dompé rinnova l'impegno a sostegno della formazione universitaria di secondo e terzo livello con 56 nuove borse di studio per l'anno accademico 2025/2026, per un investimento complessivo di ... ilsole24ore.com