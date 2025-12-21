Folorunsho Cagliari va in gol 580 giorni dopo l’ultima volta! Pronta la svolta per il calciatore rossoblù?

Folorunsho Cagliari, ritrova il gol dopo 580 giorni: i rossoblù può essere l’inizio della svolta per il centrocampista Michael Folorunsho ha finalmente interrotto la sua lunga astinenza dal gol, tornando a esultare nella gara odierna con la maglia del Cagliari. Il centrocampista classe 1998 è tornato a segnare dopo 580 giorni, quasi un anno e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Folorunsho Cagliari, va in gol 580 giorni dopo l’ultima volta! Pronta la svolta per il calciatore rossoblù? Leggi anche: La missione di Chivu per scacciare l'incubo: 580 giorni dall'ultima vittoria dell'Inter in un derby Leggi anche: Sebastiano Esposito segna dopo 284 giorni in Serie A: il gol non basta al Cagliari contro il Sassuolo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Folorunsho segna 580 giorni dopo l’ultima volta! Arriva la svolta per il giocatore del Cagliari? - Michael Folorunsho, centrocampista del Cagliari, ha ritrovato la rete dopo una lunghissima astinenza a livello prettamebte realizzativo: il dato È finalmente terminata la lunga astinenza realizzativa ... cagliarinews24.com

