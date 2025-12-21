Follia a Palermo 33enne colpita per sbaglio durante un agguato nelle zone della movida

Non è in pericolo di vita Valentina Peonio, 33enne, ferita da un colpo di fucile a Palermo la scorsa notte. La ragazza è stata portata all’ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni non sarebbe stata lei il bersaglio dell’aggressore che è poi fuggito su una Smart. La sparatoria è avvenuta in una delle zone della movida cittadina. La vittima sarà sentita dagli inquirenti nelle prossime ore. Quando ha ricevuto i colpi aveva appena finito di bere un drink in un locale di via Quintino Sella, adiacente alla piazza e si stava dirigendo verso l’auto. Caccia all’autista della smart. 🔗 Leggi su Open.online

