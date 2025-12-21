Folla per l’accensione dei megaliti | grande inaugurazione e magia in piazza Maggiore

Bologna, 21 dicembre 2025 – Ecco i 19 massi monumentali firmati da Nimrod Weisin. Ora è ufficiale, dopo settimane di polemiche. A Bologna, in piazza Maggiore, è arrivata l’accensione dei tanti attesi megaliti. Realizzati in tessuto gonfiabile simil Goretex, riprodotti in 3D a partire da foto molto dettagliate di superfici di granito, sono alti dai 2 ai 14 metri e sono illuminati, grazie al lavoro di Illumia e Bologna Festival, con colori che rimandano alle Dolomiti, accompagnati da un mix di suoni naturali e composizioni musicali. Saranno visibili fino al 26 dicembre. Resteranno in piazza Maggiore fino alla giornata di Santo Stefano, il 26 dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

