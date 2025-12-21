Flotilla sanzionato lo sciopero di ottobre
La Commissione di Garanzia ha valutato negativamente lo sciopero generale del 3 ottobre, promosso da varie sigle sindacali senza il dovuto preavviso. La decisione si basa sulle norme che regolano la comunicazione degli scioperi, volte a garantire la corretta informazione e tutela dei diritti di tutti i lavoratori. La sanzione riflette l'importanza di rispettare le procedure previste dalla legge.
La Commissione di Garanzia «ha valutato negativamente» lo sciopero generale effettuato senza preavviso lo scorso 3 ottobre da Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas e Cobas Sardegna, a seguito . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Flotilla, indetto lo sciopero generale il 3 ottobre: presidio in piazza Matteotti
Leggi anche: Cgil e Usb, proclamano lo sciopero generale del 3 ottobre: mobilitazione nazionale per la Flotilla
Flotilla, sanzionato lo sciopero di ottobre; Sciopero senza preavviso per la Flotilla: sanzioni ai sindacati anche nell’Isola -; Sciopero per la Flotilla del 3 ottobre, il Garante Non esente da obbligo di preavviso. Sanzionati i sindacati; Sciopero per la Flotilla del 3 ottobre, il Garante “Non esente da obbligo di preavviso”. Sanzionati i sindacati.
Sciopero per la Flotilla del 3 ottobre, il Garante “Non esente da obbligo di preavviso”. Sanzionati i sindacati - Sciopero per la Flotilla del 3 ottobre, il Garante "Non esente da obbligo di preavviso". msn.com
Il Garante sanziona i sindcati per lo sciopero senza preavviso del 3 ottobre - Il Garante chiude il caso dello sciopero proclamato senza preavviso dopo il blocco della Flotilla: per l’Autorità non c’erano i presupposti di legge per derogare alle regole e la protesta non poteva e ... ilfoglio.it
Sciopero senza preavviso per la Flotilla: sanzioni ai sindacati anche nell’Isola - Valutazione negativa della Commissione di Garanzia sull’agitazione del 3 ottobre scorso di Cgil, Usb, Cobas Sardegna e altre sigle. msn.com
Sciopero senza preavviso per la Flotilla: sanzioni ai sindacati anche nell’Isola x.com
Riconoscere la Palestina e sanzionare Israele, la risoluzione del Pd di Schlein è un volantino della Flotilla Il testo presentato dal Pd rema contro il Consiglio di sicurezza Onu. Duro contro il governo israeliano, ma ignora i ricatti di Hamas. Le non poche e non ir - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.