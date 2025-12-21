È stata una stagione di grande livello quella conclusa da Flavio Cobolli. Il romano è riuscito a raggiungere la diciassettesima posizione del ranking ATP, al termine di un anno che lo ha visto trionfare a Bucarest ed Amburgo. Da non dimenticare però neanche il quarto di finale conquistato a Wimbledon e per ultima, la Coppa Davis vinta da assoluto protagonista. L’italiano ha più volte dichiarato che l’obiettivo del 2026 sarà quello di entrare per la prima volta nella top 10, risultato non impossibile visti i miglioramenti importanti dell’azzurro. La preparazione del nativo di Firenze sta proseguendo nel migliore dei modi e nella giornata di ieri l’azzurro ha avuto la possibilità di allenarsi con il numero uno al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli dopo l’allenamento con Alzaraz “Le due ore con lui sono volate, mi sta dando tanti consigli”

Leggi anche: Matteo Milan: “Pronto per i professionisti, sono un velocista al 100%. Mio fratello Jonathan mi dà consigli per le volate”

Leggi anche: Coppa Davis a Bologna, l’allenamento di Flavio Cobolli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cobolli sincero: “Sinner è molto lontano, Alcaraz mi dà tanti consigli” - Interviste | "2 ore di allenamento con Alcaraz sembrano 20 minuti", ha ammesso Flavio Cobolli. ubitennis.com