Fiumicino supera i 50 milioni di passeggeri | record storico per l’aeroporto di Roma

Fiumicino, 21 dicembre 2025 – L’aeroporto di Roma Fiumicino taglia un traguardo storico: per la prima volta supera i 50 milioni di passeggeri in un solo anno, consolidando il proprio ruolo tra i principali hub aeroportuali europei. Il record arriva alle porte delle festività natalizie, periodo durante il quale Aeroporti di Roma prevede di accogliere altri 2 milioni di viaggiatori tra il 22 dicembre e il 7 gennaio, a cui si aggiungono i transiti attesi sullo scalo di Ciampino. Il 2025 si avvia così a chiudersi con oltre 51 milioni di passeggeri complessivi, segnando una crescita superiore al 4% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
