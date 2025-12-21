Fiumicino supera 50mln passeggeri annui
17.46 Per la prima volta l'aeroporto di Roma Fiumicino raggiunge e supera il record storico di 50 milioni di passeggeri in un anno. Primato registrato alle porte delle feste natalizie in cui Aeroporti di Roma,prevede di accogliere in tutto oltre 2mln di viaggiatori.Il Leonardo da Vinci, entrato nella Top 10 degli scali più connessi al mondo,accoglie un numero elevato di transiti,garantendo i più elevati standard di qualità. Il 2025 si chiuderà con oltre 51mln di passeggeri complessivi,registrando un aumento di oltre il 4% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: AdR, a Fiumicino arriva l’assistente virtuale per i passeggeri
Leggi anche: Il volo Trapani-Fiumicino tarda, 500 euro di rimborso complessivo per 2 passeggeri
Fiumicino supera i 50 milioni di passeggeri in un anno - Il Leonardo da Vinci, entrato nella Top 10 degli scali più connessi al mondo secondo la società Cirium, chiuderà il 2025 con oltre 51 milioni di transiti complessivi, segnando un incremento superiore ... rainews.it
Fiumicino supera i 50 milioni di passeggeri in un anno per la prima volta - All'aeroporto di Roma Fiumicino è stato raggiunto e superato, per la prima volta, il record storico di 50 milioni di passeggeri in un anno. rainews.it
“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «FIUMICINO SUPERA I 50 MILIONI DI PASSEGGERI IN UN ANNO, È LA PRIMA VOLTA» - Fiumicino supera i 50 milioni di passeggeri in un anno, è la prima volta. agenziagiornalisticaopinione.it
Fiumicino, esercitazione anti-terrorismo al Terminal 5
Porto Fiumicino: Cgil e Filt, preoccupati per superamento regole porti commerciali e per rischi occupazionali su Civitavecchia Roma 17 dicembre - "Forte preoccupazione per l’impostazione normativa del progetto del porto turistico -crocieristico di Fiumicino Iso - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.