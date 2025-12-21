Firenze l’opera di Ennio Morricone sul testo di Pasolini diventa un documentario

Firenze, 21 dicembre – I momenti in cui le note di Ennio Morricone si uniscono alle parole di Pier Paolo Pasolini, eseguite per la prima volta dal vivo da un’orchestra, nell’atmosfera suggestiva del Teatro Verdi di Firenze, rivivono nel documentario “ Musica per una fine”, il progetto di K-array, realtà produttiva di tecnologie audio rinomata a livello mondiale. Il documentario, a cura di We Rad, è disponibile online ad accesso libero. “L'intelligenza non avrà mai peso, mai nel giudizio di questa pubblica opinione (.) irreale è ogni idea, irreale ogni passione”: si apre così l’opera, con queste parole recitate dalla voce viva di Pier Paolo Pasolini, mentre entra la musica, chiara e soave, scritta dal Maestro Morricone, che avvolge e abbraccia lo spettatore, in una sensazione di fine completezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

