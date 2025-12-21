Firenze e il Chianti più vicini grazie alla variante di Grassina

FIRENZE – La variante di Grassina è realtà. È stato inaugurato stamani (21 dicembre) il primo lotto della variante alla regionale 222-Via Chiantigiana, tra Ponte a Niccheri e la località Ghiacciaia, nel comune di Bagno a Ripoli. Un’opera strategica e attesa da decenni, l’infrastruttura segna una svolta per la viabilità dell’area sud-est di Firenze e per i collegamenti tra il capoluogo e il Chianti. Il taglio del nastro da parte del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della sindaca della Ccttà metropolitana di Firenze Sara Funaro e del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, è stato seguito da una camminata collettiva sul percorso del nuovo bypass. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

