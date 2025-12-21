Fiorentina-Udinese | per i viola è l’ennesima ultima spiaggia Probabili formazioni e tv
Fiorentina-Udinese rappresenta un incontro importante per la squadra viola, che cerca di invertire un trend negativo e uscire dalla crisi di risultati. Dopo 15 giornate senza vittorie, la sfida si presenta come una possibile svolta in una stagione difficile. Di seguito, le probabili formazioni e le informazioni sulla trasmissione TV. Fiorentina-Udinese: per i viola è (l’ennesima) ultima spiaggia.
Firenze, 20 dicembre 2025 – In questa stagione disgraziata la Fiorentina (ancora senza vittorie in campionato, dopo 15 giornate, e saldamente all’ultimo posto in classifica) ha fatto collezione di “ultime spiagge”. Ogni volta si dice che è la chance decisiva, ma la svolta non arriva mai. Anche oggi pomeriggio (fischio d’inizio alle 18, diretta tv su Sky e Dazn) contro un’Udinese pimpante (reduce dal successo sul Napoli) per la Fiorentina c’è l’ennesima “ultima spiaggia”. Oltretutto in un clima di aperta contestazione da parte dei tifosi nei confronti di società, squadra e allenatore. Il tecnico viola Paolo Vanoli dovrebbe puntare su un 4-4-2 con Gudmundsson e Kean in attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Curva Fiesole ha annunciato che per Fiorentina-Udinese, nei primi venti minuti del match di Serie A, il settore degli ultras resterà praticamente vuoto. Una forma di protesta per l'andam
