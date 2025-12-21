Fiorentina Udinese LIVE 0-0 | Okoye in dieci ma c’è preoccupazione per Kean
Fiorentina Udinese: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match del Franchi, valido per la sedicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18 Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Udinese incrociano i propri percorsi nella sedicesima giornata di Serie A 20252026, dopo una settimana vissuta agli antipodi dalle due squadre. Dopo la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Juve Udinese 1-1 LIVE: ci prova Openda, dopo un cross rimpallato! Okoye respinge
Leggi anche: DIRETTA Serie A, Fiorentina-Bologna 0-0 | Occasione Kean, ma in offside LIVE
Fiorentina-Udinese LIVE; Diretta Fiorentina-Udinese: probabili formazioni e dove vederla in tv e live streaming; Dove vedere Fiorentina-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Fiorentina-Udinese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.
LIVE Fiorentina 0-0 Udinese | Segui l’incontro minuto per minuto - La sfida di campionato tra la Fiorentina e i bianconeri di Udine è alle porte. mondoudinese.it
Fiorentina-Udinese diretta: segui la partita di oggi - Allo stadio Franchi la gara tra gli uomini di Vanoli e Runjaic valida per la sedicesima giornata di Serie A: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Fiorentina-Udinese LIVE 0-0 - Calciomercato - La situazione dei viola è critica con 6 punti in 15 partite e un distacco dal Parma, quart'ultimo di 8 lunghezze. calciomercato.com
Udinese-Napoli 1-0: gol e highlights | Serie A
I convocati per Fiorentina-Udinese - facebook.com facebook
IND. SV | La probabile formazione della #Fiorentina per la partita contro l'Udinese: (4-3-3) — De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Mandragora, Ndour, Fagioli; Gudmundsson, Kean, Parisi. Che ne pensate @SVFootball_com | @SpaceViola_Com #S x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.