Firenze, 21 dicembre 2025 - Incredibile ma vero: la Fiorentina trova la sua prima vittoria in campionato solo a ridosso del Natale. Lo fa superando nettamente l’ Udinese in un clima surreale, senza la curva presente nella prima parte di gara. Un match a tinte viola fin dai primi minuti, subito indirizzato dall’espulsione di Okoye: il portiere dell'Udinese tocca il pallone con il braccio fuori area e lascia i suoi in inferiorità numerica. La Fiorentina è brava ad approfittarne, alzando immediatamente il ritmo e chiudendo la pratica già nel primo tempo con tre reti: Mandragora su calcio di punizione, Gudmundsson dalla distanza e Ndour di testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Udinese 5-1, prima gioia viola in campionato. Friulani per oltre ottanta minuti in 10

Leggi anche: DIRETTA / Fiorentina-Udinese 0-0, espulso Okoye e friulani in dieci

Leggi anche: Fiorentina Udinese LIVE 0-0: Udinese in dieci dopo appena 7 minuti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fiorentina-Udinese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Fiorentina-Udinese LIVE; Fiorentina-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Pronostico Fiorentina-Udinese | Serie A 2025/26.

Fiorentina-Udinese 5-1: video, gol e highlights - Gara subito in salita per i bianconeri che all'8' restano in 10 per il rosso diretto a Okoye. sport.sky.it