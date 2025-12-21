Fiorentina-Udinese 5-1 prima gioia viola in campionato Friulani per oltre ottanta minuti in 10

Firenze, 21 dicembre 2025 - Incredibile ma vero: la Fiorentina trova la sua prima vittoria in campionato solo a ridosso del Natale. Lo fa superando nettamente l’ Udinese in un clima surreale, senza la curva presente nella prima parte di gara. Un match a tinte viola fin dai primi minuti, subito indirizzato dall’espulsione di Okoye: il portiere dell'Udinese tocca il pallone con il braccio fuori area e lascia i suoi in inferiorità numerica. La Fiorentina è brava ad approfittarne, alzando immediatamente il ritmo e chiudendo la pratica già nel primo tempo con tre reti: Mandragora su calcio di punizione, Gudmundsson dalla distanza e Ndour di testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

