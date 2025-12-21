FIRENZE – La “mission”, che sembrava “impossible”, è finalmente riuscita: alla sedicesima giornata, la Fiorentina è riuscita a vincere. Anche largamente: Udinese battuta 5-1. La panchina di Paolo Vanoli, almeno per ora, è salva. Kean ha segnato il quarto e il quinto gol ma, di fatto, ha schiodato la partita con la sua incursione rapidissima, . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Fiorentina risorge e vince di goleada (5-1) con l'Udinese (in dieci). Ma la strada è lunga. Kean ritrova la doppietta. Pagelle (Foto)

