Fiorentina la cinquina non basta | la curva contesta ancora Ritiro finito attesa per Paratici

Firenze, 21 dicembre 2025 - E' finita come era iniziata, con i fischi della Curva Fiesole all'indirizzo della Fiorentina di Paolo Vanoli. Che 210 giorni dopo è riuscita finalmente a tornare alla vittoria in Serie A. E l'ultimo successo, curiosamente, arrivò proprio contro i friulani nell'ultima giornata (25 maggio) dello scorso campionato. Ma per riconquistare la Curva Fiesole la manita alla squadra di Runjaic (in gol Mandragora, Gudmundsson, Ndour e Kean autore di una doppietta) non può bastare. Un lungo striscione («Vergognatevi tutti») è stato esposto dagli ultras al momento dell'ingresso in curva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

