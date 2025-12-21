Alla fine della partita con l'Udinese, vinta per 5-1, la Fiorentina ha comunicato che il ritiro della squadra è finito. I calciatori viola stasera andranno a casa e domani, 22 dicembre, si alleneranno regolarmente al Viola Park L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: dopo la vittoria ritiro finito. I giocatori tornano a casa. Domani allenamento. Paratici, firma vicina

Leggi anche: Paratici-Fiorentina, fumata bianca sempre più vicina per il nuovo direttore sportivo della squadra viola

Leggi anche: Fabio Paratici, incubo finito: torna al Tottenham dopo la squalifica di trenta mesi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Crisi Fiorentina: società in silenzio stampa e squadra in ritiro; VIDEO. Fiorentina in silenzio: va in ritiro a tempo indeterminato; La Fiorentina conferma Vanoli in panchina fino a domenica: l’ultimatum della società in ritiro; Fiorentina-Verona 1-2, incubo viola: Orban, gol vittoria al 93'. La squadra di Vanoli sempre più ultima.

La Fiorentina ancora in silenzio stampa: nessuna dichiarazione dopo l'Udinese, ma ritiro terminato - 1 sull'Udinese, la società viola ha deciso di non rilasciare nessuna dichiarazione alla stampa. msn.com