Fiorella Taddeo nominata portavoce del governatore campano Roberto Fico
Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha nominato la Portavoce e il Responsabile Informazione Multimediale. Fiorella Taddeo è stata nominata Portavoce del Presidente della Regione Campania. Jacopo Di Bonito assume l’incarico di Responsabile dell’Informazione Multimediale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Chi è Roberto Fico, nuovo governatore della Campania: dai meetup grillini alla presidenza
Leggi anche: Roberto Fico si prende la Campania, eletto governatore: “Senza rispondere agli insulti”
Giunta regionale Campania, Fico da lunedì ascolterà i partiti. Si allungano i tempi, il campo largo non trova l'accordo.
Regione Campania: Il neo presidente Fico nomina il suo portavoce - Il neo Presidente della regione Campania Roberto Fico nomina Fiorella Taddeo portavoce e Jacopo Di Bonito responsabile multimediale. quotidianodelsud.it
Fico nomina la Portavoce e il Responsabile Informazione Multimediale - Il Presidente della Regione Campania sceglie Fiorella Taddeo e Jacopo Di Bonito Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania. expartibus.it
Regione, arrivano le prime due nomine di Roberto Fico - Si tratta della portavoce Fiorella Taddeo e del responsabile comunicazione multimediale Jacopo Di Bonito ... napolitoday.it
GUARDATE! IN DIRETTA ANDREA SANNINO A FORMIA!! CAPODANNO 2025/ 26 @follower Pro Loco città di Formia @fanpiùattivi Gianluca Taddeo Sindaco Centro Socio Culturale Trivio Gianluca Taddeo Gaetachannel.it Comune di Formia CCN Associazio - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.