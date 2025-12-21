Fiorella Taddeo nominata portavoce del governatore campano Roberto Fico

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha nominato la Portavoce e il Responsabile Informazione Multimediale. Fiorella Taddeo è stata nominata Portavoce del Presidente della Regione Campania. Jacopo Di Bonito assume l’incarico di Responsabile dell’Informazione Multimediale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Giunta regionale Campania, Fico da lunedì ascolterà i partiti. Si allungano i tempi, il campo largo non trova l'accordo.

