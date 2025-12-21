Finestrino sfondato da un sasso automobilista illesa per miracolo
Un grave episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 21 dicembre alla Farnesiana, lungo via Marinai d'Italia. Un grosso sasso, del peso di quasi un chilo, e che quasi certamente è stato scagliato da qualcuno, ha sfondato il finestrino di un'auto che stava transitando in quel momento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
