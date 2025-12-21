Finanziaria ex Pip e l' aumento delle ore di lavoro | Primi risultati positivi ma ancora non basta

“Apprezziamo il grande lavoro svolto da maggioranza e opposizione nel trattare in Finanziaria l’aumento delle ore del personale ex Pip”: lo dichiarano i sindacalisti di Fp Cgil, Cisl Fp, SadirsUrsas, Ugl e Uil Fpl. “La nostra protesta responsabile che ha trovato ascolto da parte del presidente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Finanziaria, ex Pip e l'aumento delle ore di lavoro: "Primi risultati positivi, ma ancora non basta" Leggi anche: Aumento ore di lavoro ex Pip, situazione grave: è protesta Leggi anche: Nella notte l'Ars approvata la finanziaria, aumentate le ore di lavoro agli ex Pip La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ex Pip, la Regione punta all'aumento dell'orario di impiego: presentato emendamento alla manovra; Precari ex Pip stabilizzati, 24 ore per tutti ma comuni ed Enti potranno portarli fino a 36 con fondi propri; Ex PIP, l’incremento orario annunciato dalla Regione Siciliana non basta. Il Coordinamento spontaneo alza la voce: “Servono certezze, la dignità è un diritto”; Figuccia (ex PIP): aumento a 25 ore settimanali. Primo passo verso la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato. Tamajo: “Aumento delle ore degli ex Pip a 25. Nella prossima Finanziaria cresceranno ancora” - “ L’aumento dell’orario di lavoro degli ex PIP a 25 ore settimanali rappresenta un risultato concreto e atteso, frutto di una norma inserita e approvata all’interno della Finanziaria regionale. ilsicilia.it

Ex Pip e comuni, gli ultimi articoli approvati in Finanziaria durante lo scontro in aula - Fra le ultime cose approvate ci sono gli aumenti dei contributi ai comuni che incasseranno 30 milioni in più nel 2026 e l'aumento delle ore di lavoro degli ex Pip stabilizzati in sas ma con contratti ... blogsicilia.it

In finanziaria aumenti per i Pip e una speranza per Almaviva - Nella legge di stabilità approvata all’Ars buone notizie per le due categorie di lavoratori Per gli assunti in Sas si sale a 25 ore settimanali, mentre i precari potranno lavorare per le liste d’attes ... lasicilia.it

Grazie alla Lega e a Matteo Salvini, in questa finanziaria: - STOP ALL’AUMENTO DELL’ETÀ PENSIONABILE; - 20 MILIONI PER L’EMERGENZA ABITATIVA DI MIGLIAIA DI ITALIANI DIVORZIATI; - PIANO CASA PER UN SOSTEGNO A GIOVANI E FAMIGLIE - facebook.com facebook

“Assistiamo a un aumento della distanza tra finanziamento e spesa, con una pressione crescente sui bilanci territoriali. Ciò potrebbe segnalare una difficoltà crescente per i bilanci dei SSR”. Così il presidente FNOMCeO @anell_f al Consiglio Nazionale in cor x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.