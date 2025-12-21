“Quella per gli ex Pip è una vittoria attesa, voluta e conquistata. La norma della Finanziaria che porta il loro orario a 25 ore settimanali rappresenta un risultato storico per Palermo e per centinaia di lavoratori che da anni attendono giustizia. Purtroppo, resta il forte rammarico per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Finanziaria, Caronia: “Più ore di lavoro agli ex pip, è il riscatto della dignità e della legalità"

Leggi anche: Nella notte l'Ars approvata la finanziaria, aumentate le ore di lavoro agli ex Pip

Leggi anche: Nella notte l'Ars approva la finanziaria, aumentate le ore di lavoro agli ex Pip

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Precari ex Pip stabilizzati, 24 ore per tutti ma comuni ed Enti potranno portarli fino a 36 con fondi propri - Il provvedimento prevede uno stanziamento di quasi 10 milioni di euro per l’allineamento dell’orario settimanale a 24 ore, con incrementi compresi tra le 4 e le 6 ore per ciascun lavoratore, come prim ... blogsicilia.it

Tamajo: “Aumento delle ore degli ex PIP a 25, primo passo. Nella prossima Finanziaria cresceranno ancora” - “L’aumento dell’orario di lavoro degli ex PIP a 25 ore settimanali rappresenta un risultato concreto e atteso, frutto di una norma inserita e approvata all’interno della Finanziaria regionale. blogsicilia.it