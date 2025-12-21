Finals Badminton Hangzhou dominio della Corea con tre titoli su cinque
Siamo giunti al momento della verità. Si torna in campo per l’ultima giornata: si decidono i vincitori delle varie categorie. Le Finals di badminton, competizione che si è svolta ad Hangzhou, in Cina, si concludono con il dominio della Corea che porta a casa tre titoli sui cinque messi in palio. La coppia cinese Feng Yan ZheHuang Dong Ping, titolare della testa di serie numero due, si aggiudica il titolo di doppio misto superando in finale il tandem composto dai connazionali Jiang Zhen BangWei Ya Xin con il punteggio di 21-12 21-17 in quarantacinque minuti di gioco. Nel doppio femminile le coreane Baek Ha NaLee So Hee vincono il titolo regolando in finale il duo giapponese Yuki FukushimaMayu Matsumoto 21-17 21-11 al termine di una sfida di un’ora e nove minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
