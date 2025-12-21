Finalmente l’ultima pasticca Carla Bruni racconta il suo incubo e poi la liberazione

Dicembre si chiude con una notizia inaspettatamente positiva per Carla Bruni. La cantante e modella, ex first lady e moglie di Nicolas Sarkozy, ha scelto il suo profilo Instagram (oltre un milione di follower) per comunicare la fine di un percorso sanitario iniziato nel 2019. Dopo anni vissuti con discrezione, l’annuncio arriva in modo diretto e diventa subito conversazione pubblica, in pieno clima natalizio. Nello scatto pubblicato il 20 dicembre, Bruni sorride e usa un dettaglio simbolico: gli occhi sono coperti dalla confezione del Tamoxifène, il farmaco legato alla sua terapia ormonale. Una “maschera” ironica per raccontare un periodo complesso senza toni cupi, tra messaggi di sostegno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

