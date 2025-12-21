Finale Ballando 2025 polemiche dopo la vittoria | accuse sul televoto

Il Finale di Ballando 2025 ha suscitato diverse polemiche, in particolare riguardo alle modalità del televoto e alle presunte irregolarità. Nonostante la vittoria sia stata celebrata, alcune voci criticano la trasparenza del processo di votazione. La questione resta aperta e invita a un’analisi più approfondita. La coppa è stata sollevata, le luci si sono spente, ma Ballando con le Stelle 2025 continua a far discutere.

La coppa è stata sollevata, le luci si sono spente, ma Ballando con le Stelle 2025 continua a far discutere. La vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti, arrivata al termine di una finale intensa e carica di emozioni, ha acceso un'ondata di polemiche che si è riversata immediatamente sui social. Se in studio il verdetto è stato accolto con applausi e commozione, online il clima si è fatto rapidamente più teso. Commenti, accuse, confronti tecnici e giudizi emotivi hanno trasformato il post-finale in un vero e proprio processo pubblico. Social divisi dopo la finale di Ballando con le Stelle. Nel giro di poche ore dalla proclamazione della vincitrice, Facebook e X si sono riempiti di commenti contrastanti.

