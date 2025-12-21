Il panorama politico italiano si confronta con scenari diversi e complessi. Tra alleanze, alleanze e possibili sviluppi futuri, si discute anche di come potrebbero evolversi le dinamiche di potere. La presenza di figure influenti e le decisioni prese oggi potrebbero avere ripercussioni significative. Film-horror: la comitiva Schlein-Conte-Bonelli-Fratoianni al potere nel 2027? Patti chiari, amicizia lunga. Questo giornale, com'è naturale in base alla sua tradizione conservatrice e liberale

Patti chiari, amicizia lunga. Questo giornale, com'è naturale in base alla sua tradizione conservatrice e liberale, esprime un deciso sostegno al governo e ai partiti di centrodestra. Naturalmente, non faremo mancare il nostro pungolo critico, come abbiamo già fatto. A nostro avviso, su due temi decisivi (sicurezza e taglio delle tasse), occorrerebbe fare di più. Certo che non èfacile, anzi è maledettamente difficile: ma abbiamo votato centrodestra esattamente per questo. Quindi, il nostro stimolo e le nostre sollecitazioni non mancheranno. Ciò detto, però, in vista delle elezioni del 2027, sarà bene non dimenticare cosa si stia preparando nelle cucine della sinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

