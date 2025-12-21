Andrea Delogu vince Ballando con le stelle 2025 insieme a Nikita Perotti e, dietro le luci della finale, arriva un messaggio che colpisce al cuore: quello del papà Walter, che parla direttamente al figlio Evan, il fratello 18enne di Andrea scomparso da poco. Un trionfo sul palco e una ferita ancora aperta nella vita reale: meno di due mesi fa la conduttrice ha perso il fratello in un incidente stradale. Un dolore enorme che ha messo in discussione tutto, compresa la sua presenza nello show di Rai Uno. Il trionfo in tv dopo il lutto. Dopo la morte di Evan, Andrea si era chiusa nel silenzio, lasciando sospeso il suo futuro televisivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Figlia mia, ora devo dirti una cosa”. Il papà di Andrea Delogu rompe il silenzio dopo il trionfo a Ballando con le stelle

