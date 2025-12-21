Fiesole vuota 20 minuti Tutti i tifosi con la curva | I giocatori non ci meritano

I tifosi della Fiorentina hanno deciso di rispettare lo sciopero di venti minuti indetto dalla curva Fiesole durante la partita contro l’Udinese. La scelta nasce dalla delusione per le recenti performance della squadra e dalla volontà di manifestare il proprio disappunto. Questa iniziativa mira a sottolineare l’importanza di un impegno più convincente da parte dei giocatori. La speranza è che questa protesta possa portare a un cambiamento positivo.

I tifosi della Fiorentina sono d'accordo con lo sciopero indetto dalla curva Fiesole per i primi venti minuti della delicatissima – e quasi da ultima spiaggia – gara interna di oggi contro l' Udinese. E per molti una protesta simile è anche poco: "Per come si sta comportando la squadra bisognerebbe non andare proprio allo stadio" sintetizza Vasco Grifoni, socio del Viola club Impruneta. Ed è questo il leit motiv che torna tra gli intervistati. "Giusto lo sciopero, però non solo per i primi 20 minuti ma per tutta la partita: perché è una squadra che non si può permettere di essere ultima in classifca a metà campionato – riflette Simone Naldi –.

