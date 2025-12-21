Fiamma olimpica a Latina limitazioni al traffico e chiusure | il piano del Comune

Il Comune di Latina ha predisposto un piano per gestire il traffico e le chiusure stradali in occasione del passaggio della fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026, previsto per venerdì 26 dicembre. Un'ordinanza specifica le limitazioni e le modalità di circolazione per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell'evento.

Sarà una specifica ordinanza a disciplinare il traffico a Latina nella giornata di venerdì 26 dicembre quando è previsto il passaggio della fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano-Corina 2026 nel capoluogo pontino. L’annuncio nel corso della conferenza stampa che c’è stata in Comune e durante. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

