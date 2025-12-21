Fiamma Olimpica a Cosenza | Peppe Iannicelli racconta emozione e rinascita
Il passaggio della Torcia a Cosenza diventa un momento di festa, memoria e rinascita grazie al racconto del giornalista Peppe Iannicelli.. La Fiamma Olimpica ha illuminato Cosenza in una giornata carica di emozione e partecipazione popolare. Dopo la tappa di Reggio Calabria, il viaggio del simbolo più antico e universale dello sport ha raggiunto il cuore della città bruzia, dove ad accoglierlo c’era un pubblico caloroso e un tedoforo d’eccezione: il giornalista di Canale 21 Peppe Iannicelli. Le parole del tedoforo: emozione, responsabilità e rinascita personale. Il passaggio di Iannicelli ha rappresentato uno dei momenti più intensi dell’intera cerimonia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
