Fezzanese tutta cuore e carattere Soffre ma trova il pari nel finale
La partita tra Athletic Club Albaro e Fezzanese si è conclusa con un pareggio per 2-2. La squadra di Fezzanese, tutta cuore e carattere, ha sofferto nel corso della gara ma è riuscita a trovare il pareggio nel finale. Una prestazione che testimonia determinazione e passione, elementi fondamentali nel calcio. Fezzanese tutta cuore e carattere. Soffre, ma trova il pari nel finale.
ATHLETIC CLUB ALBARO: Bartoletti, D'Arrigo (84' Di Pietro), Kurti (74' Decaroli), Maura, Caramello, Martino (88' Massa), Marrale, Gaspari (79' Lembo), Massaro, Pagano, Pacciani (71' Cannella). A disp. Massone, Pozzolini, Bordo, Balestrino. All. Rimassa. FEZZANESE: Scopis, Nicolini (57' Morelli), Stradini (90' Medusei), Vietina, Aliboni, Corrado M., Beccarelli (74' Battistoni), Bruccini, Scarlino, Scieuzo, Baracchini (54' Corrado S.). A disp. Mazzola, Manfrone, Costa, Bastianelli, Fiori. All. Ponte. Arbitro: Savino (assistenti Torrero e De Lucia) di Genova. Marcatori: 66' D'Arrigo, 72' Marrale, 85' Vietina, 91' Medusei.
