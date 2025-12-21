Feste, nei negozi della cittadella le colorate opere dei bambini.

Nei negozi della Cittadella, le colorate opere realizzate dai bambini contribuiscono a creare un’atmosfera di festa. Mentre nel giardino Cosimo I de’ Medici si prepara il Villaggio di Natale e al Palazzo pretorio si avvicina l’inizio della Rassegna dei Presepi, già da alcuni giorni si percepisce il clima natalizio a Terra del Sole.

In attesa che nel giardino Cosimo I de’ Medici prenda vita il Villaggio di Natale e il Palazzo pretorio schiuda il portone alla Rassegna dei Presepi, entrambi al via la sera della Vigilia, a Terra del Sole già da qualche giorno si respira l’atmosfera delle feste. E non solo per il grande albero al centro di piazza d’Armi. Nelle attività commerciali della cittadella sono esposti i disegni e i pannelli natalizi realizzati dai bambini della scuola di primo grado e delle scuole dell’infanzia di Castrocaro Terme, Terra del Sole e Pieve Salutare. Al centro delle coloratissime opere originali natività, alberi e decorazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it

