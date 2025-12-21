Festa di compleanno al Carpine e al Méliès Riccardo Milani nei cinema di Magione e Perugia

Il prossimo evento vedrà la presenza del regista Riccardo Milani, protagonista della doppia festa di compleanno al Carpine di Magione e al Méliès di Perugia. Le due sale, gestite dalla Cinegatti dei fratelli Mauro e Mirco Gatti, celebrano insieme questa occasione speciale. Riccardo Milani presenterà il suo film di successo, “La vita va così”, offrendo un momento di incontro e condivisione per il pubblico locale.

Sarà il regista Riccardo Milani con il suo film campione d’incassi “La vita va così“ il super ospite della doppia festa di compleanno delle due piccole e agguerrite sale cinematografiche gestite dalla Cinegatti dei fratelli Mauro e Mirco Gatti, il Carpine di Magione e il Méliès di Perugia. Da poco è passato infatti il primo anno di vita del Cinema Carpine di Magione, dismesso a metà anni ’90 e ripristinato da CineGatti, Società Operaia Mutuo Soccorso di Magione e Arci Magione, con una programmazione curata dai fratelli Santibacci. E a Perugia è in arrivo il compleanno del Cinema Méliès,: era nel lontano 2012, il giorno di Natale che aprì le porte una nuova sala nel centro storico di Perugia, all’interno del complesso quattrocentesco di San Fiorenzo, con poltroncine dell’ex Cinema Turreno ed altri cimeli presi nei cinema chiusi, qua e là. 🔗 Leggi su Lanazione.it

