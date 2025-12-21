Due ore e mezza di premi e applausi al Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna, conditi anche con qualche momento di commozione. La Festa delle Racchette Siciliane, indetta dal comitato regionale della Fitp, ha permesso di rendere giusto merito ad atleti e società che hanno conquistato titoli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Festa delle Racchette: al maestro Fabio Cocco il premio Gabriele Palpacelli, Federico Cinà tennista dell'anno

Leggi anche: Festa delle Racchette Siciliane, tutto pronto: sarà assegnato anche un premio che porta il nome di Gabriele Palpacelli

Leggi anche: Alcaraz vince il premio tennista sportivo dell’anno

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Festa delle racchette siciliane: ad Enna premiate le eccellenze in ambito FITP - Due ore e mezza di premi e applausi al Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna, conditi anche con qualche momento di commozione. msn.com