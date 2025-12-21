Fentanyl Parma oggi è al riparo ma Fabi avverte | Serve uno strumento per intervenire subito

Il fentanyl rappresenta una minaccia crescente, ma a Parma oggi la situazione è sotto controllo. Tuttavia, Fabi evidenzia la necessità di adottare uno strumento efficace per intervenire prontamente. L’obiettivo è dotarsi di un sistema operativo capace di individuare tempestivamente segnali di diffusione, anche sul territorio, per garantire una risposta immediata e efficace.

Fentanyl, 16 casi in Emilia-Romagna. Scatta un piano - Romagna è per ora limitata la presenza del Fentanyl, la cosiddetta “droga degli zombie”. corriereromagna.it

Fentanyl, in Regione presenza limitata (16 casi) ma la giunta alza il livello di contrasto - Romagna riscontrati solo 16 casi di positività al Fentanyl, la Giunta approva un piano strategico in caso di diffusione sul territorio. msn.com

Le previsioni di 3BMeteo A Parma massime tra 9 e 10 gradi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.