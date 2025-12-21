Fentanyl in Emilia-Romagna 16 casi | un piano per contrastare la droga degli zombie

In Emilia-Romagna, la presenza del Fentanyl, nota come la ‘droga degli zombie’, si mantiene limitata con 16 casi finora segnalati. La regione ha predisposto un piano strategico per contrastarne la diffusione e tutelare la salute pubblica. È importante monitorare attentamente la situazione e adottare misure preventive efficaci. Fentanyl, in Emilia-Romagna 16 casi: un piano per contrastare la droga degli zombie

Bologna, 20 dicembre 2025 – In Emilia-Romagna è per ora limitata la presenza del Fentanyl, la cosiddetta 'droga degli zombie'. Ma la Regione ha deciso comunque di correre già ai ripari, mettendo a punto un piano strategico nel caso di diffusione della sostanza sul territorio regionale. Si tratta di un oppioide sintetico, usato con funzione analgesica, fino a 100 volte più potente della morfina. Sotto controllo medico viene usato per trattare il dolore in forma grave, spiega la Regione, ma sta prendendo piede sui mercati illegali degli stupefacenti in diverse forme, liquide e in polvere. Nell'uomo può causare sedazione, confusione mentale, vomito, vertigini fino a sintomi potenzialmente letali come depressione respiratoria, incoscienza e coma.

