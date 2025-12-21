Fentanyl Fiazza Lega | Servono più monitoraggio prevenzione e controlli

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sul Fentanyl non si può aspettare l’emergenza per accorgersi che c’è un problema. Proprio oggi abbiamo depositato una risoluzione che chiede alla Regione un pacchetto di misure concrete: monitoraggio strutturato, prevenzione mirata e controlli sui canali di approvvigionamento illecito”. Lo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

fentanyl fiazza lega servono pi249 monitoraggio prevenzione e controlli

© Parmatoday.it - Fentanyl, Fiazza (Lega): "Servono più monitoraggio, prevenzione e controlli"

Leggi anche: Torre Annunziata, beni confiscati. “Servono maggiori controlli. Presto un atto di indirizzo per chiedere un monitoraggio costante”

Leggi anche: Sicurezza sul lavoro. Paolo Capone, Leader UGL: “Decreto del Governo passo avanti per rafforzare prevenzione e tutele. Troppi incidenti, servono più controlli e una svolta culturale”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

fentanyl fiazza lega servonoFentanyl, Fiazza (Lega): "Servono più monitoraggio, prevenzione e controlli" - Proprio oggi abbiamo depositato una risoluzione che chiede alla Regione un pacchetto di misure concrete: monitoraggio ... parmatoday.it

In Regione si torna a parlare di Fentanyl “Più prevenzione, non aspettiamo l’emergenza” - Contrastare l'uso non terapeutico del Fentanyl, rafforzare il monitoraggio sul territorio e puntare sulla prevenzione, soprattutto tra i giovani. piacenzasera.it

Lega E-R, chiarire motivi del ritardo del 118 a Forlì-Cesena - Romagna Tommaso Fiazza ha chiesto che la giunta regionale si attivi per conoscere i motivi del ritardo dei mezzi ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.