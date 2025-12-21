“Sul Fentanyl non si può aspettare l’emergenza per accorgersi che c’è un problema. Proprio oggi abbiamo depositato una risoluzione che chiede alla Regione un pacchetto di misure concrete: monitoraggio strutturato, prevenzione mirata e controlli sui canali di approvvigionamento illecito”. Lo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Fentanyl, Fiazza (Lega): "Servono più monitoraggio, prevenzione e controlli"

Leggi anche: Torre Annunziata, beni confiscati. “Servono maggiori controlli. Presto un atto di indirizzo per chiedere un monitoraggio costante”

Leggi anche: Sicurezza sul lavoro. Paolo Capone, Leader UGL: “Decreto del Governo passo avanti per rafforzare prevenzione e tutele. Troppi incidenti, servono più controlli e una svolta culturale”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fentanyl, Fiazza (Lega): "Servono più monitoraggio, prevenzione e controlli" - Proprio oggi abbiamo depositato una risoluzione che chiede alla Regione un pacchetto di misure concrete: monitoraggio ... parmatoday.it