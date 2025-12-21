Femminicidio-suicidio a Cava arrivano le reazioni | Dolore e sgomento per Anna
Arrivano le prime reazioni al femminicidio-suicidio che ha sconvolto l'intera comunità di Cava de' Tirreni. E che ha portato all'uccisione di Anna Tagliaferri per mano del compagno, Diego.D.D, che poi si è tolto la vita lanciandosi dal tetto dell'abitazione. Le reazioni“Di fronte all’ennesimo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
