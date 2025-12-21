Tempo di lettura: < 1 minuto E’ morta la 40enne accoltellata questo pomeriggio a Cava de’ Tirreni, nel Salernitano, da un uomo che poi si è lanciato dalla finestra, uccidendosi. La conferma arriva dal sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli che in un post su Fb, traccia la dinamica della tragedia. “Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia in via Ragone”: queste le parole del post del primo cittadino che “è sul posto, sgomento per l’accaduto”. Intanto il sindaco ha sospeso tutte le attività e iniziative natalizie in programmazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Femminicidio nel Salernitano, è morta la donna accoltellata

Leggi anche: Donna trovata morta in casa nel Salernitano

Leggi anche: Dramma nel salernitano, donna trovata morta in casa dal figlio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Telesveva. . Foggia, le storie di Matteo Morlino e Alfredo Traiano: entrambi segnati dal dolore per le uccisioni di figlia e mamma. E i Carabinieri arrestano per violenza sessuale un giovane di Torremaggiore #foggia #cronaca #femminicidio #violenzasessuale - facebook.com facebook