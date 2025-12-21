Femminicidio a Cava de’ Tirreni poi il suicidio La vittima accoltellata davanti alla madre anziana rimasta ferita

Tragedia nel pomeriggio domenica 21 dicembre a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dove un uomo di 40 anni ha ucciso a coltellate la compagna per poi togliersi la vita. L’episodio si è verificato in un’abitazione situata in via Ragone. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore ha colpito ripetutamente la donna, una nota imprenditrice locale di 40 anni, prima di salire sul tetto dell’edificio e lanciarsi nel vuoto. L’uomo è deceduto sul colpo a causa dell’impatto in un cortile adiacente, mentre la donna è spirata poco dopo il ricovero presso il vicino ospedale di Cava de’ Tirreni per le gravissime lesioni riportate nell’aggressione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

