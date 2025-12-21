Femminicidio a Cava de’ Tirreni Anna Tagliaferri assassinata in casa | ferita la madre poi il suicidio del partner
Anna Tagliaferri accoltellata da Diego Di Domenico, choc per la morte della titolare della storica pasticceria Tirrena. Un pomeriggio di sangue e dolore ha sconvolto Cava de’ Tirreni, dove domenica intorno alle 16.30 si è consumato un nuovo femminicidio. Anna Tagliaferri, 40 anni, imprenditrice molto conosciuta in città, è stata uccisa a coltellate dal compagno, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dal tetto dell’edificio in cui si trovava l’abitazione. La tragedia si è verificata in via Ragone. L’uomo, Diego Di Domenico, 40 anni, avrebbe colpito la donna con un coltello da cucina al termine di una lite, degenerata in pochi istanti in un’aggressione mortale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
