Femmicidio a Cava de' Tirreni uccide la compagna 40enne a coltellate e si lancia dalla finestra La città piange Anna
Salerno, 21 dicembre 2025 – L’ha massacrata poi si è buttato dalla finestra. È Cava de’ Tirreni stavolta il teatro dell’ennesimo femminicidio. Qui, intorno alle 16.30, un 40enne ha accoltellato la sua compagna Anna, un’imprenditrice del posto, e poi si è suicidato, gettandosi nel vuoto. Lui è morto sul colpo, lei qualche ora dopo in ospedale. La madre della vittima sarebbe ferita. A confermare la notizia è il sindaco di Cava de’ Tirreni che si è precipitato sul posto e sui social condivide il suo sgomento. "Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese – scrive Vincenzo Servalli sul suo profilo Facebook – ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia in via Ragone". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
