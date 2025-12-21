quando il cinema imita la realtà e una realtà che vela un cuore poetico, ambiguo e affascinante. Con una spietata Charlotte Rampling e una goffa Cate Blanchett Cosa lega un rolex all'acqua e ad un senso di "desolandia"? Tre storie di rapporti famigliari anomali, strani, possibili, verosimili. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Father Mother Sister Brother": un film di grande stile, spessore e liricità che lavora per sottrazione e sembra orientale

Leggi anche: "Father Mother Sister Brother": un film di grande stile, spessore e liricità che lavora per sottrazione e sembra orientale

Leggi anche: Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Father Mother Sister Brother

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

V.o.sott.ita - father mother sister brother; Father Mother Sister Brother, tre storie sui rapporti famigliari; Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch è l'unico vero film familiare di questo Natale; “Father mother sister brother”, la recensione del nuovo film di Jim Jarmusch.

Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch è l'unico vero film familiare di questo Natale - Vincitore del Leone d'oro alla Mostra di Venezia, in parte commedia, pieno di attori molto grandi e capace di schiudere un cuore tenerissimo nell'ultimo tratto ... wired.it