farnesina italiana deceduta in collisione fra due imbarcazioni da crociera sul nilo

Una cittadina italiana é deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. Lo rende noto la Farnesina. I funzionari del consolato d'Italia - viene spiegato - sono in contatto il coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri cittadini italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta. Secondo le prime ricostruzioni che giungono da fonti informate la collisione fra le due imbarcazioni sarebbe accaduta a circa 30 chilometri da Luxor attorno alle 19 ora locale. La donna si trovava a bordo della nave 'Royal Beau Rivage' ed era accompagnata dal marito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

